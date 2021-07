Super Rare Games annonce la sortie de Littlewood en version physique sur Nintendo Switch

Et si pour une fois, nous commencions l'aventure par la fin, et que nous profitions simplement d'un repos bien mérité après avoir battu le boss final ? Tel était le concept proposé par Littlewood, développé par Sean Young, et sorti en mars 2021 sur Nintendo Switch. Suite à un partenariat signé entre Super Rare Games et l'éditeur SmashGames, une version physique de Littlewood sera proposée en exclusivité sur le site du distributeur indépendant.

Disponible à la vente à 4000 unités seulement, les précommandes seront officiellement ouvertes le 5 août à 19h00 sur le site de Super Rare Games. Veillez à vous mettre un rappel si le jeu vous intéresse en version physique !