Super Rare Games annonce la sortie de Last Day of June en version physique sur Nintendo Switch

Pour sa prochaine sortie de jeu en version physique sur Nintendo Switch, le distributeur indépendant Super Rare Games signe de nouveau un partenariat avec 505 Games. Au menu de cette nouvelle collaboration, la sortie de Last Day of June en quantité très limitée (5000 exemplaires). Comme toujours, les précommandes se feront en exclusivité sur le site de Super Rare Games, et ce, à partir du 30 juin à 19h00 heure de Paris.

A propos de Last Day of June

Une quête guidée par le cœur

Last Day of June est inspiré par l'inoubliable chanson "Drive Home" de Steven Wilson. Last Day of June est une aventure interactive qui entraîne les joueurs dans un voyage profond et poignant.

La poésie en mouvement

Une histoire douce-amère, à la fois artistique et innovante, contée dans un environnement pictural et chaleureux. Une plongée dans la beauté de l'amour et de la vie avec en toile de fond les contradictions inhérentes au deuil.

L'immersion se mue en empathie

Déterminé à sauver l'amour de sa vie et porté par l'énergie du deuil, Carl nous plonge dans la dernière journée de June. Mais au fil des interactions, le joueur passe du statut de spectateur à celui de personnage influant sur le déroulement de l'histoire.

Des énigmes faisant basculer le destin

Revivez la dernière journée de June en remontant le temps par le biais de ses tableaux, et tentez de modifier l'issue de son ultime trajet fatidique jusqu'à chez elle en résolvant des énigmes à forte charge émotionnelle.

Narration interactive

L'histoire de Carl et de June est jalonnée de moments cruciaux et de décisions bouleversantes entraînant des conséquences inattendues, des dilemmes – et parfois des opportunités – que les joueurs devront gérer.