Super Rare Games - La Mystery Box est de retour

Nous aimons les jeux vidéo et les surprises, mais nous aimons encore plus les jeux vidéo surprise ! Super Rare Games nous propose cet été une nouvelle vente de ses Mystery Boxes. Le principe est très simple, faire l'acquisition d'un jeu vendu ces derniers mois par Super Rare Games. Disponible dès ce 27 juillet à 19h00 heure française sur la boutique en ligne de l'éditeur, voici les jeux que vous pourrez obtenir et leur taux de drop.

RARE - 33%

Source of Madness

Hell is Other Demons

Heaven Dust Collection

Islets

Lost in Play

Wavetale

SUPER RARE - 50%

Bloodroots

Horace

Sally Face

Archvale

Superliminal

Rogue Heroes

Wytchwood

Strange Brigade

Webbed

A Short Hike

The Touryst

Fast RMX

Grapple Dog

SUUUPER RARE - 17%

Lovers in a Dangerous Spacetime

Shelter Generations

Mutant Mudds

Snake Pass

Steamworld Quest

The Gardens Between

Smoke & Sacrifice

World of Goo

Assault Android Cactus

Sexy Brutale

Little Inferno

Tricky Towers

Graceful Explosion Machine

Steamworld Dig

Steamworld Heist

Old School Musical

Chroma Squad

Dandara

Darkwood

Yes Your Grace

Itta

Lonely Mountains Downhill

Creaks

Brothers

Unrailed

Inmost

Mi’Pu’Mi Collection

Littlewood

Röki

Deponia

Metal Unit

Dogworld

Caveblazers

Source : Super Rare Games