Super Rare Games annonce la sortie de ITTA en version physique sur Nintendo Switch

Il n'aura pas fallu longtemps à Super Rare Games pour tirer ses premières cartouches de 2021. Sitôt le nouvel an passé, le distributeur indépendant vient de confirmer un nouveau partenariat avec Glass Revolver et Armor Games Studios pour la sortie d'un nouveau titre en version physique sur Nintendo Switch : ITTA. Mélangeant les genres Bullet Hell et Boss-Rush Adventure, ITTA est sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en avril 2020, et compte bien s'offrir une place dans les ludothèques physiques des joueurs.

Pour ce premier titre du millésime 2021, Super Rare Games préparé 2 versions différentes:

ITTA - Edition Standard - Limité à 3.000 exemplaires

- Edition Standard - Limité à 3.000 exemplaires ITTA - Edition Steelbook - Limité à 2.000 exemplaires

Comme d'habitude, les deux versions seront disponibles uniquement sur le site de Super Rare Games. Les précommandes quant à elles ouvriront à partir du 7 janvier 2021 à 19h (heure de Paris) .

ITTA est un manic shooter se déroulant dans un monde rempli de boss monstrueux. À son réveil, Itta se retrouve entourée des cadavres des membres de sa famille. Son seul guide est un étrange esprit qui a pris la forme du chat de la famille et qui lui a donné un revolver luisant pour se protéger. Incarnant Itta, les joueurs doivent rechercher les puissants êtres enfermés sous ce monde d'apparence si paisible et les affronter au cours de combats éprouvants. Des gigantesques golems anciens aux horreurs carnassières, le voyage d'Itta la poussera dans ses derniers retranchements, tout comme vous. Par chance, vous pouvez changer de style de combat en trouvant des armes aux attaques uniques. Si les choses se compliquent, vous pouvez activer à tout moment l'invincibilité ou le multiplicateur de dégâts. ITTA est un jeu ayant pour thème le combat contre ses démons intérieurs. S'il y a de la lumière, il doit y avoir de l'obscurité. Le plus important est de ne rien lâcher... peu importe ce que vous endurez. Fonctionnalités : Affrontez 18 boss impitoyables dans un manic shooter à deux joysticks exigeant.

Maniez un vaste arsenal de puissantes armes spirituelles et découvrez de nouvelles façons de combattre.

Élucidez le mystère d'un étrange monde en perdition et de ses habitants énigmatiques. Explorez un magnifique monde en pixel art, agrémenté d'une bande-son envoûtante et éclectique. Ne vous retrouvez jamais au pied du mur, activez à votre guise le multiplicateur de dégâts ou l'invincibilité.

Source : Super Rare Games