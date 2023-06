Super Rare Games vous propose 2 jeux sur 1 cartouche avec Happy Games et Pilgrims

Pour sa prochaine édition, Super Rare Games nous a préparé une doublette en nous proposant deux jeux du studio Amanita Design sur une seule cartouche : Happy Games et Pilgrims. Proposée à 4000 unités avec une jaquette réversible pour mettre en avant votre jeu préféré, les précommandes seront officiellement ouvertes à partir du 15 juin à 19h00 heure française , exclusivement sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

À PROPOS DE PILGRIMS

Pilgrims est un jeu d'aventure ludique, créé par l'équipe de Creaks et Machinarium. Parcourez le pays à votre guise et faites-vous de nouveaux amis, partagez un rire avec vos compagnons de voyage et aidez-les à terminer leurs petites histoires à votre façon. Combien de solutions différentes pouvez-vous trouver ?