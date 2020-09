Super Rare Games annonce une édition physique pour Freedom Finger sur Nintendo Switch

Le shoot'em up Freedom Finger et son gameplay atypique, paru fin septembre 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch s'apprête à s'offrir une sortie physique. C'est grâce à un partenariat entre l'éditeur Super Rare Games et Wide Right Games que 4000 copies seront disponible en précommande exclusivement sur leur site web à compter du 17 septembre .



Proposé à environs 33€ taxes comprises, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref descriptif du jeu accompagné d'un trailer afin d'en apprendre davantage sur le jeu.