Super Rare Games annonce la sortie physique de Darkwood sur Nintendo Switch

Toujours dans son objectif de proposer aux joueurs de découvrir en version physiques des jeux jusqu'alors exclusivement proposé au format dématérialisé, nous découvrons ce jour le nouveau partenariat de Super Rare Games. En association avec Acid Wizard Studio et Crunching Koalas, c'est donc le survival-horror Darkwood qui aura le droit à une version boîte en quantité très limitée.

Pour faire l'obtention d'une des 5000 copies du jeu, il vous faudra vous rendre sur le site officiel de Super Rare Games à partir du 8 octobre 2020 à 19h00 (heure de Paris). En attendant l'ouverture des précommandes, nous vous laissons ci-dessous le descriptif officiel du jeu, accessible également sur l'eShop.

Fabriquez des armes, préparez des pièges et fortifiez des abris. Le jour, explorez et collectez des objets dans les inquiétantes forêts du bloc soviétique. La nuit, réfugiez-vous dans votre repaire. Des forces cauchemardesques hantent les bois, alors priez pour espérer revoir le lever du jour.

Plongez dans le monde rude et étrange de Darkwood, découvrez les secrets les plus sombres de ses habitants pour tenter d'échapper à ces zones dévastées avant qu’elles ne rongent votre corps et ne consument ton esprit.

Caractéristiques :