Super Rare Games annonce la sortie de Yes, Your Grace en version physique sur Nintendo Switch

Dures sont les responsabilités d'un roi à chaque décisions qu'il doit prendre dans l'intérêt (ou non) de son peuple. Cette sensation, le studio Brave At Night avait tenté de nous la faire découvrir dans leur jeu Yes, Your Grace sorti en juin 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si vous vous en parlons aujourd'hui, c'est parce que l'éditeur Super Rare Games vient de dévoiler un nouveau partenariat avec le développeur Brave At Night et l'éditeur No More Robots pour permettre à Yes, Your Grace de s'offrir par décret royal une sortie en version physique.

Avec 4000 unités de prévues, les boîtes de Yes, Your Grace seront disponibles en précommande à partir du 12 novembre à 19h (heure de Paris) sur le site officiel de Super Rare Games.