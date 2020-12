Super Rare Games - Complétez votre collection de jeux avec la Boîte Mystère de 2020

Distributeur indépendant spécialisé dans les jeux à destination de la Nintendo Switch, Super Rare Games nous a gratifié tout le long de cette année 2020 de titre qui sans leur support n'auraient probablement pas pu voir le jour en version physique. Chaque jeu étant proposé en quantité extrêmement limitée pour l'ensemble du Globe, il est possible que vous ayez loupé un titre en particulier et que vous vous en mordiez les doigts. Et si vous misiez sur votre bonne étoile pour tenter de mettre la main sur ce dernier ?

À partir de ce jeudi 3 décembre 19h00 , Super Rare Games vous proposera de faire l'acquisition d'une des 1000 Mystery Box en exclusivité sur leur boutique en ligne. Proposée pour environs 32£ (35,60€), le fourreau rouge de cette édition spéciale abritera un des jeux du distributeur avec un niveau de rareté plus ou moins important.

Veuillez noter qu'il s'agit de restes de stock et de copies de rechange pour le service clientèle faisant partie des tirages originaux numérotés. Il ne s'agit pas de ré-impressions

Si vous avez envie de tenter votre chance, rendez-vous ce jeudi 3 décembre 19h00 sur le site officiel de Super Rare Games.

Missed out on some past Super Rare Games releases? ❓



We raided our storeroom to put together the 2020 Mystery Box - limited to 1,000 copies! ????



Complete your collection with sold out physical Switch games this Thurs, 6pm GMT. Full chance rate in replies. pic.twitter.com/VeusHqGXtm