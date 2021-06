Super Rare Games lance les Super Rare Shorts, des jeux uniquement en version physique et exclusifs à leur maison d'édition

Après trois ans et demi à proposer aux joueurs Nintendo Switch de découvrir en version physique plus de 50 jeux indépendant initialement prévus uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch, l'éditeur Super Rare Games vient d'annoncer le lancement d'un tout nouveau concept : les Super Rare Shorts. Travaillant actuellement avec une plusieurs développeurs indépendants, totalement amateurs ou ayant déjà acquis une certaine renommée, l'objectif des Super Rare Shorts est simple : Proposer des titres variés en format physique exclusivement sur leur boutique, et trouvable nulle part ailleurs. Comprenez par là que ces jeux ne pourront pas être téléchargés sur Steam ou encore sur l'eShop de la Nintendo Switch, en faisant de ce fait des jeux exclusivement physiques et disponible uniquement chez Super Rare Games.

Afin de lancer ce nouveau projet, Super Rare Games a annoncé que le premier jeu de la gamme Super Rare Shorts serait un projet développé par Glass Revolver (le studio derrière ITTA et House of God). Au niveau de la distribution elle sera faite en deux temps. 5000 copies seront imprimées d'entrées de jeu, permettant ainsi aux premiers clients de posséder rapidement le jeu. Il sera ensuite possible durant une période d'un mois de précommander les jeux sans limite de quantité (comme Limited Run Games). Une fois la période de précommande achevée, vous aurez un délai d'un mois environ avant que le ou les exemplaires précommandés ne soient expédiés.

Concept franchement osé à une période où tout commence à se dématérialiser, il nous tarde de découvrir quelques seront ces fameux projets et si les amoureux du format physique suivront cette nouvelle collection des Super Rare Shorts. Mais rassurez-vous, Super Rare Games continue également son format classique avec l'édition physiques de jeux parus uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch.