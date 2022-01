Super Rare Games annonce la sortie de Horace en version boîte sur Nintendo Switch

Continuant sa mission qui est de donner aux jeux indé une sortie physique des jeux initialement destinés à une sortie uniquement numérique sur l'eShop de la Nintendo Switch, Super Rare Games vient d'annoncer l'arrivée de Horace dans son catalogue. Le partenariat signé avec 505 Games, Paul Helman et Sean Scaplehorn permettra ainsi de voir naître 4000 copies physiques du jeu disponibles uniquement sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Les précommandes ouvriront officiellement le 27 janvier 2022 à partir de 19h heure française .

Ode aux jeux vidéo des époques 8 et 16 bits, Horace est un jeu de plates-formes classique rempli de références à la culture pop excentriques et nostalgiques et de défis de plates-formes en 2D. Ce chef-d'œuvre de Paul Helman et Sean Scaplehorn raconte l'histoire émouvante d'un petit robot qui part à la découverte de lui-même. Un jeu fait par des amateurs de jeux vidéo pour des amateurs de jeux vidéo !