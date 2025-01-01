Super Rare Games voit les choses en grand pour son 8ème anniversaire

Pour fêter leur 8 ans d'existence et la 150ème édition physique de son catalogue, l'éditeur Super Rare Games vient vient de dévoiler la sortie non pas de une ni deux, mais de trois nouvelles éditions physiques :

Grapple Dog: Cismic Canines

Pablo est de retour, et cette fois-ci, il est accompagné de Luna ! Une aventure plate-forme dynamique et trépidante, bientôt disponible en version physique sur Nintendo Switch™. Avec une jaquette spéciale incluse !



Tiny Terry's Turbo Trip

Explorez un monde ouvert décalé, rencontrez des personnages étranges et aidez Terry à réaliser son rêve d'aller dans l'espace.



Duck Detective: The Ghost of Glamping

Résolvez l'affaire en incarnant un détective canard endurci dans cette aventure mystérieuse hilarante.

Les trois éditions seront proposées en exclusivité sur la boutique de Super Rare Games à partir du 19 Février 2026 . En parallèle, un double vinyle sera également proposé pour Tiny Terry's Turbo Trip, ainsi qu'un artbook compilant les 150 versions physiques proposées par l'éditeur anglais.

Source : Super Rare Games