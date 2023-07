Super Pocket - Les créateurs d'Evercade présentent leur nouvelle console rétro

Si l'on connait surtout Just For Games pour leur rôle de distributeur de jeux vidéo en France, ils proposent également des consoles dans leur catalogue. Aujourd'hui, Blaze entertainment et Just For Games viennent d'annoncer l'arrivée de nouvelles consoles sous la gamme Super Pocket.

Les deux premières consoles de cette gamme, disponibles en octobre 2023et pré-commandables dès le 14 juillet, sont la Super Pocket TAITO™ Edition et la Super Pocket Capcom Edition, intégrant chacune de nombreux jeux d'arcade sous licence officielle de ces éditeurs mondiaux, préchargés et prêts à jouer.

Les consoles Super Pocket inaugurent la nouvelle marque de divertissement rétro HyperMegaTech créée par Blaze Entertainment, créateur de l'écosystème Evercade. Ces deux consoles à batterie rechargeable en USB-C seront également compatibles avec les cartouches Evercade, permettant de jouer aux plus de 400 jeux répartis sur les 45 cartouches (et plus encore à venir) de jeu Evercade.

Super Pocket Capcom Edition

Votre arcade dans la poche. Les créateurs d'Evercade présentent Hyper Mega Tech et le tout nouveau Capcom Super Pocket. Un appareil de jeu portable que vous pouvez emporter partout dans votre poche et qui ne sacrifie ni la puissance ni la jouabilité. 12 jeux d'arcade incroyables, entièrement sous licence de l'éditeur mondialement connu Capcom, y compris Street Fighter II' : Hyper Fighting, Final Fight, 1943, Strider, Ghouls 'n Ghosts, ainsi que la prise en charge des cartouches Evercade pour en faire le compagnon d'arcade ultime. Également disponible : Taito Super Pocket CARACTÉRISTIQUES Jeux intégrés : 12 classiques de l'arcade Capcom
Chargement USB-C : Pour un chargement rapide. Câble inclus
Compatible Evercade : Plus de 35 cartouches avec plus de 350 jeux
Autonomie de la batterie : 4+ heures d'autonomie
Écran : 2,8" IPS 320 x 240 LISTES DES JEUX INTÉGRÉS

12 classiques de l'arcade Capcom Chargement USB-C : Pour un chargement rapide. Câble inclus

Pour un chargement rapide. Câble inclus Compatible Evercade : Plus de 35 cartouches avec plus de 350 jeux

Plus de 35 cartouches avec plus de 350 jeux Autonomie de la batterie : 4+ heures d'autonomie

4+ heures d'autonomie Écran : 2,8" IPS 320 x 240 LISTES DES JEUX INTÉGRÉS Street Fighter II' : Hyper Fighting

Final Fight

1942

1943

1944: The Loop Master

Strider

Ghouls 'n Ghosts

Mega Man

Wolf of the Battlefield: Mercs

Bionic Commando

Captain Commando

Forgotten Worlds

Super Pocket TAITO Edition