Super Pocket dévoile ses deux nouveaux modèles, NEOGEO et Data East

Quand on parle Arcade, les plus anciens voient de suite les bornes géantes sur lesquelles on dilapidait nos francs à l'époque, quand les plus jeune pensent surtout à des compilations plus ou moins qualitatives proposées sur les supports modernes. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur Blaze Entertainment, le plus grand fabriquant de produit rétrogaming en Europe, et plus précisément sur sa gamme de consoles portables Super Pocket que vous avez déjà du voir passer chez la plupart de vos revendeurs.

Se présentant comme une alternative à l'Evercade du même constructeur, la gamme Super Pocket adopte une approche Plug & Play. Vous avez le choix désormais parmi 6 modèles de consoles, avec les 2 dernières arrivantes, la Super Pocket NEOGEO et la Super Pocket Data East. Comme vous l'aurez compris, chaque console possède une gamme de titres sous licence officielle, et le petit plus, les consoles sont compatibles avec les cartouches Evercade, soit plus de 60 cartouches, et 600 jeux supplémentaires à ajouter à votre collection rétro.

Côté caractéristiques, les consoles possèdent des écrans IPS 2.8”, 320×240, une prise jack 3,5mm pour écouteurs et un port de recharge USB-C avec câble de recharge compris. A l'approche des fêtes, cette petite console proposée au prix fixe de 59,99€ pourrait être une bonne surprise pour vos proches amateurs de rétro-gaming.

Liste des modèles disponibles :

Source : Hypermegatech