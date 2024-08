Super Nintendo - 100 trucs à savoir absolument ! se dévoile aux éditions Omaké Books

Présente depuis plus de 30 ans dans le cœur des joueurs, la Super Nintendo a été le théâtre d'une myriade de jeux cultes qui se laissent encore apprécier aujourd'hui. Et pourtant, savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur cette console aux nuances de gris ? Omaké Books et Vincent JOURDAA vous proposent pour l'occasion un nouvel ouvrage intitulé Super Nintendo - 100 trucs à savoir absolument ! Au menu, un ouvrage d'une centaine de pages qui proposera de nombreux faits et anecdotes sur la console de Nintendo. Disponible à partir du 26 septembre, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de Omaké Books.

Elle est à nos côtés depuis plus de trente ans. Elle nous a fait voyager, nous a éduqués, nous a fait péter les plombs par occasions. La Super Nintendo cache pourtant encore bien des secrets, glorieux ou inavouables, que ce livre révélera en 100 anecdotes touchant à la fois à sa fabrication, à ses jeux culte ou oubliés, à ses accessoires les plus étranges et aux dessous souvent abracadabrants de sa longue histoire. À la connaître sous tous ses angles, vous risquez bien de l’aimer encore plus... Points forts - 100 pages richement illustrées et truffées de faits marquants et d’anecdotes sur la Super Nintendo. - Une lecture facilitée avec une identification colorée des différentes informations classées en 4 catégories : Software, hardware, playhistoire et périphériques. - Les pages sont ornées de visuels, d’illustrations et d’écrans de jeu afin que les lecteurs puissent s’immerger totalement dans la galaxie Super Nintendo. L’occasion de raviver de beaux souvenirs et de les partager avec sa famille ou ses amis. - Ce livre s’inscrit dans la collection des « 100 Trucs à savoir... » de chez Omaké Books, qui a abordé différents sujets ancrés dans la culture jeu vidéo comme The Legend of Zelda, Animal Crossing : New Horizons, Minecraft, Call of Duty : Warzone, Fortnite, Helldivers II ou encore Apex Legends... - Cet ouvrage non officiel adopte un format pratique (13 cm x 19 cm )qui permet d’être emporté partout.

Source : Omaké Books