Super Monkey Ball Banana Rumble - Rencontrez les personnages hauts en couleur de cet opus

Dernier épisode de la licence culte de SEGA, Super Monkey Ball Banana Rumble nous propose ce jour un aperçu plus approfondi des personnages du jeu, ainsi que des options de personnalisation qui vous attendent. Toujours attendu pour le 25 juin 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch, nous vous laissons visionner la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

AiAi - Le singe en chef insouciant et polyvalent du groupe. Quand il n'est pas occupé à jouer, AiAi adore se détendre et manger une ou deux délicieuses bananes. Ou trois.

MeeMee - Toujours positive, gentille et fiable. MeeMee est le cœur de l'équipe, toujours prête à aider ceux dans le besoin. Sa capacité à s'arrêter net la rend idéale pour naviguer dans les niveaux les plus périlleux.

Baby - Très intelligent pour son âge, Baby est un singe très cool qui utilise sa petite taille et ses réflexes acérés pour gérer les parcours les plus compliqués.

GonGon - Ancien rival devenu le meilleur ami d'AiAi. Il s'entraîne pour devenir le primate le plus costaud du monde. Son énorme force lui permet d'écraser tous les obstacles et les adversaires qui osent se dresser sur son chemin.

YanYan - Férocement rapide et téméraire, mais un peu timide, cette lémurienne adorant s'amuser est une experte en arts martiaux formée par son père, le primate le plus costaud du monde.

Doctor - Tête en l'air, mais connu pour ses inventions géniales, rien ne peut ralentir ce singe super malin, même pas l'amnésie. Son expertise en accélérations en rotation rend ses adversaires tout aussi étourdis qu'il en a l'air.

Palette - Dernière membre de l'équipe en date, Palette est une aventurière qui rencontre AiAi et ses amis et les convainc de la rejoindre dans une aventure pour trouver la Banane légendaire. Rapides comme la foudre, ses capacités d'accélération en rotation l'aident à créer des raccourcis et terminer des parcours en un rien de temps.

Dans le mode Aventure, les joueurs rencontreront également Fes, Tee et Val, membres de la tristement célèbre famille Gala, des chasseurs de trésors avec un penchant pour les artefacts rares et précieux. Le trio vise les reliques qu'AiAi et son équipe travaillent sans relâche à récupérer, dans une course épique pour trouver le plus grand trésor de tous les temps : la Banane légendaire !

Ces possibilités de personnalisation vont vous donner la banane !

Banana Rumble ajoute tout un tas d'éléments de personnalisation à choisir par les joueurs, avec plus de 300 objets à déverrouiller y compris des chapeaux, des vêtements, des accessoires, et même des boules de singe. La plupart de ces objets peuvent être achetés dans la boutique en jeu grâce aux points obtenus en jouant régulièrement, en mode local ou en ligne.

De plus, les joueurs qui jouent au mode Bataille en ligne contre des adversaires aléatoires peuvent obtenir un bonus journalier avec la loterie du singe chanceux ! Cette machine à capsules virtuelle permet aux joueurs de tirer une boule contenant une récompense parmi des dizaines d'objets uniques, avec de nouveaux objets dans le futur. Il y a même des événements saisonniers de prévus, avec de fabuleuses surprises tout au long de l'année.

Et enfin, quand vous serez prêts à afficher votre style, passez par le mode Photo en jeu et montrez à tous vos amis à quel point vous avez la classe !