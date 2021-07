Super Monkey Ball : Banana Mania nous fait faire le tour du propriétaire dans un nouveau trailer

Licence culte signée SEGA mêlant puzzles et adresse, Super Monkey Ball revient en octobre 2021 avec un épisode compilant en HD les trois titres de la saga sous le nom de Super Monkey Ball : Banana Mania. Afin de nous faire patienter, SEGA vient de nous proposer un tout nouveau trailer dénommé Wondrous Worlds, nous permettant de (re)jeter un coup d'œil aux différents stages qui attendent nos singes en boule.

Roulez à travers les paysages luxuriants de Jungle Island, accordez-vous une journée spa dans la Bubbly Washing Machine, ou évoluez dans le labyrinthe vicieux du Dr. Bad-Boon pour mener à bien votre quête afin de sauver vos bananes adorées ! Ce remaster fidèle bénéficie d’une narration immersive dans un style cartoonesque et profite de tout nouveaux personnages jouables. Ce titre reprend tous les mondes et toutes les scènes des jeux originaux améliorés grâce à de nouveaux graphismes et du contenu inédit.