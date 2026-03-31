Super Meat Boy 3D aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Meridiem a confirmé que Super Meat Boy 3D aura le droit à une version physique sur Nintendo Switch 2 et PS5 à partir du 30 juin 3036 . La version dématérialisée quant à elle sera disponible le 31 mars 2026 et est développée par Sluggerfly.

Super Meat Boy 3D est un jeu de plateforme retors dans lequel vous incarnez un cube de viande animé qui tente de sauver sa petite amie (faite de pansements) des mains d'un fœtus maléfique en bocal et en costume : le tout, en 3D ! Pour sauver sa chère et tendre, notre héros protéiné devra sacrifier son bien-être et sauter depuis des murs, au-dessus de marées de scies circulaires et à travers des grottes délabrées et des mares de vieilles ordures : le tout, en 3D ! Super Meat Boy 3D revisite les jeux rétro classiques que tout le monde connaît et adore, et les épure pour ne garder que l'essentiel : un jeu de plateforme sans fioriture qui mettra vos réflexes à l'épreuve. Meat Boy devra survivre aux forêts luxuriantes (et accessoirement en feu), aux vastes décharges remplies des déchets de l'humanité et aux forges high-tech et à leurs pièges mortels dans des niveaux à la difficulté croissante, allant de difficile à cauchemardesque : le tout en 3D ! Et si vous n'en avez pas marre de voir Meat Boy mourir encore, et encore, et encore… vous pourrez vous mettre au défi d'affronter des boss coriaces au cours de combats épiques et de révéler la multitude de secrets disséminés à travers les niveaux : le tout, en 3D !

Caractéristiques :