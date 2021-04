Super Mario Party se met à jour et va permettre de jouer en ligne

Non vous ne rêvez pas, Super Mario Party vient d'accueillir une grosse mise à jour, deux ans après sa sortie initiale le 5 octobre 2018 , et va ainsi permettre aux joueurs de jouer avec d'autres joueurs en ligne. C'est par un simple tweet agrémenté d'une vidéo que Nintendo vient d'annoncer la bonne nouvelle, cette mise à jour est d'ailleurs totalement gratuite pour les possesseurs du jeu mais elle vous demandera tout de même d'être abonné au service de jeu en ligne Nintendo Switch Online afin de pouvoir en profiter.

Ainsi les joueurs vont pouvoir se disputer des parties endiablées avec des joueurs du monde entier et profiter de"douzaines de mini-jeux", reste à savoir lesquels en particulier mais la vidéo ci-dessous nous en dévoile déjà quelques-uns. Êtes-vous plus surpris ou plus ravis de cette nouvelle inattendue ?