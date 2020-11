Super Mario Maker sur Wii U va bientôt mettre fin à la publication de stage en ligne

Plus de 5 ans après sa sortie sur Wii U, Super Mario Maker va bientôt mettre fin à son service de publication de stage. À partir du 31 mars 2021 il ne sera plus possible pour les utilisateurs des services en ligne de la défunte console de Nintendo, la Wii U, de publier de nouveaux stages en lignes. De plus, le jeu sera retiré du Nintendo eShop de la Wii U, à partir du 13 janvier 2021 , et ne sera donc plus achetable en version dématérialisée à partir de cette date, cependant, les joueurs le possédant déjà auront toujours la possibilité de le retélécharger.

C'est la fin d'une époque, Super Mario Maker premier du nom tire enfin sa révérence après 5 années de bons et loyaux services, l'occasion peut-être de passer définitivement sur sa suite sur Switch pour les derniers irréductibles ne l'ayant pas fait.

Voici le communiqué officiel de Nintendo sur ce sujet :

Mise à l'arrêt de certains services À partir du 31 mars 2021, il ne sera plus possible de publier des stages en ligne depuis Super Mario Maker sur Wii U. Le site web Super Mario Maker Bookmark sera également clôturé à cette même date. Il sera toujours possible, après cette date, de jouer aux stages publiés avant la mise à l'arrêt de ces services. Afin de préparer la mise à l'arrêt de ces services en ligne, le jeu Super Mario Maker sur Wii U sera retiré du Nintendo eShop le 13 janvier 2021. Il sera cependant toujours possible de retélécharger ce logiciel passé cette date. Aucun de ces changements n'affecte Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. Nous tenons à remercier tous les joueurs ayant soutenu Super Mario Maker sur Wii U durant ces cinq dernières années. Date prévue de mise à l'arrêt des services : 31 mars 2021 Possibilité de publier des stages en ligne avec Super Mario Maker sur Wii U Services mis à l'arrêt Possibilité de publier des stages en ligne avec Super Mario Maker sur Wii U

