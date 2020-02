Super Mario Bros.Z annonce son retour sur le net

Super Mario Bros. Z est une série d'animation flash non officielle réalisée par un jeune artiste britannique du nom de Mark Haynes (alias Alvin-Earthworm.) Elle mélange les univers de Mario et de Sonic à la sauce Dragon Ball Z avec beaucoup d'humour, de talent et de respect pour les œuvres originales même si elle se permet pas mal d'outrances et de "délires"... Débutée en 2006, cette "fanimation" a pris fin il y a quelques années après de nombreux épisodes et quelques séquences flashs... Cependant, sa renommée n'a cessé de croître et aujourd'hui nous sommes heureux d'apprendre que Super Mario Bros. Z va enfin revenir ! C'est en tout cas ce que Mark Haynes a annoncé sur son compte Twitter en publiant un avant-goût de ce qu'il préparait...

Retrouvez ce teasing ci-dessous, en attendant de retrouver le premier épisode de Super Mario Bros. Z- nouvelle version.

Just a little something to whet your appetites.



It also showcases the new method I will be using for text boxes going forward. pic.twitter.com/gulODm0HYF