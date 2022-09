Super Mario Bros. 5 : un fan crée un nouveau jeu Mario grâce à Super Mario Maker 2

On l'avait oublié, sans doute, un peu vite, depuis sa sortie il y a trois ans sur Nintendo Switch... Mais Super Mario Maker 2 se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir grâce à Metroid Mike 64, un fan qui a réalisé un "jeu Mario complet" en utilisant les objets et les outils mis à sa disposition. Nommé sobrement Super Mario Bros. 5, ce fan game renferme près de 40 niveaux très mario-esques- époque NES et Super Nintendo, répartis dans huit monde s, et concrétise un rêve vieux de près de 7 ans (depuis la sortie de Super Mario Maker sur Wii U.) Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le code du jeu ici-même : 0G9-XN4-FNF.

Evidemment, si vous y jouez, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaires.

I’ve finally finished creating my Super World in Mario Maker 2 and have unofficially named it Super Mario Bros 5. I’ve been working towards this moment since 2015, trying to create a classic Mario game that plays as if Nintendo created it themselves. pic.twitter.com/eUNvHQysVq