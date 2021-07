Super Mario 3D World + Bowser's Fury est le jeu le plus vendu en boîte en Europe pour le 1er semestre 2021

Dire que nous avons déjà passé le premier semestre de l'année 2021... Si pour les plus jeunes cette période rime avec vacances scolaire ou congés estivaux, pour les professionnels l'heure est venue de faire le bilan semestriel. Aujourd'hui, focus sur le site allemand GfK qui a dont proposé de faire un point sur le top 3 des jeux les plus vendus en Europe en version physique, et Nintendo s'offre cette année deux places sur le podium, avec des titres pas si récents que ça...

Ainsi pour la première place, nous pouvons retrouver en première place Super Mario 3D World + Bowser's Fury sorti le 12 février 2021 sur Nintendo Switch, qui est lui-même une version reboostée du jeu éponyme sorti en 2013 sur Nintendo Wii U.

La deuxième place quant à elle est occupée par un incontournable de la simulation de football qui sévit dans les tops depuis de nombreuses années : FIFA 21.

Quant à la troisième place, elle se retrouve occupée par Mario Kart 8 Deluxe, sorti en 2017 sur Nintendo Switch, étant on le rappelle également une version complète du jeu sorti initialement en 2014 également sur Nintendo Wii U.

Tous les détails de l'évaluation sont à retrouver sur le site de GfK. Pour ce qui est de la question de la méthode de calcul, l'évaluation est basée sur les ventes de jeux vidéo et PC sur le marché physique pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Slovaquie, Suède et Suisse.