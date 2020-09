Super Mario 3D All-Stars sort de sa boîte - Premier unboxing en images

Super Mario 3D All-Stars fait partie des jeux que Nintendo propose cette année pour les fêtes sur Nintendo Switch. Il s'agit d'une compilation réunissant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy et si son officialisation a déjà fait chauffer beaucoup de claviers, cela reste un événement que Kit et Krysta de Nintendo Minute ne pouvaient manquer. Ils se retrouvent donc ainsi à faire le premier "déballage :/ unboxing" de la compilation, ce qui nous permet de voir le recto et le verso de la jaquette mais aussi la cartouche... Retrouvez tout ceci dans la vidéo ci-dessous et en arrêt sur image avec nos captures d'écran.

Voir aussi dans la même émission un gros plan sur les Puma Super Mario 64- ICI.