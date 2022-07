Super Dungeon Maker - Le Zelda-Maker nous donne des nouvelles de sa version Nintendo Switch

Resté assez discret depuis son annonce en février dernier, Super Dungeon Maker revient cet été pour parler de sa version dédiée à la Nintendo Switch. Bonne nouvelle, le titre devrait être jouable pour la première fois à l'occasion de la Gamescom 2022, et sa date de sortie est toujours planifiée pour le courant de l'année 2022 .

Super Dungeon Maker est une aventure de type "construisez vous-même", avec un riche créateur de niveaux et d'innombrables donjons communautaires remplis d'ennemis, de pièces secrètes, de pièges et d'objets. Il s'inspire des classiques Zeldas, Super Mario Maker, Levelhead Platform Maker et de nombreux autres grands jeux.