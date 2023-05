Super Dungeon Maker - Le Zelda-Maker de FIRECHICK et rokaplay disponible sur Nintendo Switch

Si vous adorez explorer des donjons dans des jeux d'aventures comme, au hasard, The Legend of Zelda, la sortie de Super Dungeon Maker devrait vous intéresser. Développé par FIRECHICK et rokaplay, le titre est officiellement disponible depuis aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible dès maintenant au prix de lancement de 15,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Construisez votre propre donjon en quelques étapes ! Le créateur de donjon, facile à naviguer, permet aux joueurs de créer des scènes passionnantes en quelques minutes, qu'ils utilisent une souris et un clavier ou des Joy-cons. Choisissez le nombre de niveaux, d'objets, d'ennemis, de pièges, d'interrupteurs et d'objets cachés que vous souhaitez et créez vos propres donjons en style pixel art, avec des thèmes et des difficultés variés. Faites-les ensuite tourner en vous attaquant aux fruits de votre créativité !

Une fois satisfait de vos donjons, partagez-les avec vos amis, votre famille et votre communauté grâce au partage de niveau multiplateforme ! Laissez libre cours à votre créativité en tant que créateur de donjon et placez autant d'ennemis, d'étages et de chemins secrets que vous le souhaitez. Rendez le voyage plus difficile pour vos amis avec d'innombrables pièges et pics cachés.