Super Crazy Rhythm Castle - Une nouvelle aventure rythmique attendue sur Nintendo Switch

Composé par les créateurs à l’esprit tordu de Super Crazy Guitar Maniac Deluxe, Super Crazy Rhythm Castle se présente comme successeur spirituel qui innove en fusion de genres mêlant énigme, rythme et co-op. Jouable en solo ou à 4 entre amis, le titre aura le droit à une sortie sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'année. Et pour ceux ne jurant que par les boîtes, un partenariat a été confirmé entre Konami Digital Entertainment B.V. et Just For Games, permettant à Super Crazy Rhythm Castle d'avoir le droit une version physique disponible dans toutes les boutiques à partir du 17 novembre 2023 .

À propos de Super Crazy Rhythm Castle : Aventure dans l'absurdité ! Un voyage inoubliable avec un cœur léger et un pied qui tape. Vous vous fondrez avec la musique et la folie. Des héros improbables, approchez-vous du Château du Rythme ! À l'intérieur, le roi Ferdinand dérangé vous attend, prêt à défendre sa couronne et à gâcher votre journée. Surmontez ses défis tordus et battez-le à son propre jeu. Lancez des haricots dans un rituel d'invocation ancien. Mettez hors service un DJ aubergine géant. Recouvrez de sauce des petites personnes en viande pour des raisons que nous promettons de rendre claires. Le tout en gardant le rythme ! Caractéristiques principales : Bande-son superbe : Avec plus de 30 pistes - et quelques extras cachés - écoutez du rock entêtant, du hip-hop, du dubstep et bien plus encore.

Coopération déjantée : Un gameplay coopératif chaotique, amusant et accessible. Pas un pro des jeux de rythme ? Chaque joueur peut jouer sa musique en mode trois ou quatre boutons - ou se retirer pour se concentrer sur les énigmes pendant que votre ami s'occupe de la musique ! Que vous jouiez en solo ou en groupe avec des amis, préparez-vous à embrasser la folie et à relever les défis du Rhythm Castle.

Chaos multitâche : De la salle d'évasion musicale à l'arcade de l'ascenseur, vous devrez penser en dehors du rythme pour rester en avance sur les méfaits du roi. Jonglez entre la lecture de musique, les tâches difficiles et l'action explosive pour résoudre chaque niveau !

Revivez le rythme : Visez la médaille d'or ? Débloquez et jouez chaque chanson dans le Music Lab. Pas de chichis, juste du pur rythme !