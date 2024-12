Super Chien : Mission Impossible - La licence Dog Man se dévoile en jeu vidéo sur Nintendo Switch

La série Dog Man de Dav Pilkey s'offre une sortie vidéoludique en cette fin d'année 2024 avec Super Chien : Mission Impossible. Se présentant comme un action-plateformer rétro sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre sera officiellement disponible à partir du 6 décembre 2024 . En attendant la fin de la semaine, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

La clé de la ville est tombée entre les mains d'un super sale type qui l'a utilisée pour ouvrir toutes les portes de prison et libérer de nombreux malfaiteurs. Aidez Super Chien et ses amis à traquer les super méchants dans leur mission la plus improbable qui soit ! Incarnez tour à tour Super Chien et ses Super Copains pour exploiter leurs capacités et gadgets spéciaux respectifs, comme les bottes-fusées, les griffes rétractiles ou le pantalon antisalissures. Surmontez ensemble les défis qui vous attendent et venez à bout, patte dans la patte, de boss redoutables.

Caractéristiques: