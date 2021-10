Super Animal Royale - L'événement Howloween vient de démarrer sur Nintendo Switch

Halloween est bientôt là, l'occasion pour de nombreux jeux de préparer des événements liés à cette fête. Parmi les concernés, Pixile Studios et Modus Games ont dévoilé la tenue d'un événement spécial pour leur jeu Super Animal Royale baptisé Howloween. Se tenant du 19 octobre au 9 novembre 2021 , cet événement sera l'occasion de découvrir un nouveau mode de jeu dénommé Bwoking Dead. Nous vous laissons toutes les informations ainsi que son trailer dédié ci-dessous.

Le mode infection sur le thème des volatiles zombies peut accueillir 40 joueurs en escouades de quatre. Chaque match commence avec 4 joueurs infectés aléatoirement par “Le Gloussement,” une maladie incurable qui, à l’insu de leurs compagnons, les transformera rapidement en poulets pourris et affamés. Le Gloussement a ses avantages, cependant : les Poulets Zombies ont une vitesse et une ouïe surnaturelles, ainsi que des griffures de poulets contagieuses prêtes à faire rejoindre la horde gallinacée à tous les animaux restants sur l’île. Les survivants peuvent piller, tirer, se cacher, ou s’associer à d’autres escouades pour éviter d’être infectés et attraper l’aigle géant afin de s’échapper du chaos.

Outre le nouveau mode de jeu, l’événement spécial ajoute une monnaie Candy Corn dispersée sur l’île que les joueurs peuvent collecter et dépenser pour des cosmétiques limités. Il y a au total 8 nouveaux objets cette année, et 19 objets revenant des années précédentes. Deux nouvelles espèces animales sont aussi à débloquer dans le laboratoire de recherche du jeu : le Super Cheval Cauchemardesque (un cheval ardent pour hanter les rêves) et le Super Chatcrâne Calavera.

La carte de Super Animal voit l'ajout du port de Pixile, qui remplace les chantiers navals de S.A.W. et donne au littoral un point d'intérêt majeur. Les joueurs peuvent utiliser les conteneurs comme couverture, se cacher dans les entrepôts, combattre à découvert sur les parkings et visiter le phare au large de la côte. Le Super Musée d’Art Moderne (SMAM) au sud-ouest de l’île a également mis à jour sa collection pour mettre en avant les gagnants du dernier concours Super Fanart.

La mise à jour comprend également une longue liste d'améliorations et des changements de l’équilibre du jeu, détaillés dans les notes de patch complètes ici.