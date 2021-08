Super Animal Royale - Le Battle Royale sauvage est disponible gratuitement sur Nintendo Switch

Amateurs de Battle Royale, l'heure est venue de donner au genre une dimension plus... animale. Développé par le studio Pixile, Super Animal Royale vous propose d'entrer dans une arène en 2D où se déchaineront 64 animaux utilisant leurs attributs naturels tels que les crocs ou les griffes, tout en étant secondé par des armes de feu. Proposé gratuitement dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-desous.

Une lutte pour la survie ! Super Animal Royale est une bataille royale en 2D frénétique à 64 joueurs où des animaux meurtriers s'affrontent à coups de dents, de griffes et de mitrailleuses. Collectionnez et personnalisez vos créatures et armes préférées, puis mettez-les à l'épreuve dans des matchs solo ou formez une équipe de jusqu'à quatre joueurs !

Caractéristiques