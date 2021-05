Super Animal Royal : que le meilleur animal meurtrier gagne

La Nintendo Switch s'apprête à accueillir un nouveau battle-royal, cette fois-ci dans Super Animal Royal c'est 64 joueurs qui incarneront des animaux meurtriers, armés jusqu'aux dents et qui devront massacrer les autres joueurs. Annoncé sans aucune date de sortie pour l'instant, le titre s'annonce comme un jeu assez fun si l'on en croit la bande-annonce et les informations supplémentaires ci-dessous. Super Animal Royal est gratuit sur Steam en early access, il est donc envisageable de penser que cela sera aussi le cas sur Nintendo Switch mais pour l'instant wait and see comme on dit toujours !

Que pensez-vous de ce nouveau battle-royal atypique ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !