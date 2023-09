Sunshine Manor - Un petit jeu d'horreur rétro débarque sur Nintendo Switch

Développé par le studio indépendant Fossil Games en collaboration avec l'éditeur Hound Picked Games, Sunshine Manor se présente comme un petit jeu d'horreur rétro à destination de la Nintendo Switch et des supports concurrents. Disponible à partir du 6 octobre 2023 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Sunshine Manor est un jeu palpitant dans lequel vous incarnez Ada McReady, qui se retrouve inopinément piégée dans une maison hantée lors d'une aventure d'Halloween. En explorant le manoir, vous rencontrerez des fantômes, des démons et une foule d'autres créatures effrayantes, tout en utilisant des pouvoirs psychiques uniques. Votre but ultime est de bannir les entités maléfiques qui menacent votre vie et de découvrir les mystères qui se cachent entre les murs du manoir. Méfiez-vous de l'homme de l'ombre, qui pourrait se trouver au prochain coin de rue, à vous observer et à vous attendre. Avec son scénario captivant et son gameplay immersif, Sunshine Manor est un jeu incontournable pour les fans de jeux d'horreur et de mystère.

Caractéristiques du jeu