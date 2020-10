Sunshine Manor kickstarter boîte Nintendo Switch

Halloween approchant à grands pas, quoi de mieux que de se pencher sur la création d'un nouveau jeu d'horreur rétro ? Sunshine Manor est un projet signé Fossil Games dont le financement Kickstarter a débuté il y a quelques jours et est déjà financé à plus de 50%. En plus d'une démo jouable accessible sur Steam, une édition collector physique est actuellement en préparation et disponible à partir de 45£ (environs 50€) de dons.

Pour en apprendre davantage sur Sunshine Manor, et éventuellement participer à l'aventure, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif officiel, et vous invitons à vous rendre sur la page Kickstarter du jeu.

Sunshine Manor, est un jeu d'aventure et d'horreur inspiré des célèbres films d'horreur des années 1980. Vous incarnez Ada dont la nuit de farces et de friandises se transforme en une nuit de terreur lorsqu'elle se retrouve piégée dans l'ancien manoir d'Aitken. Utilisez les pouvoirs psychiques latents d'Ada pour combattre toutes sortes de démons diaboliques, résoudre des énigmes et peut-être même vaincre l'omniprésent Homme de l'ombre.... qui surveille chacun de vos mouvements ! Caractéristiques : Découvrez et explorez le manoir hanté du soleil en perpétuel changement.

Transportez-vous au royaume des démons et bannissez les monstres infernaux !

De magnifiques graphismes 8-bit dessinés à la main.

Un jeu mortel de chat et souris où le Démon peut être n'importe où.

Bande sonore des années 80 écrite spécialement pour ce jeu.

Un récit fantastique axé sur l'histoire.

Des énigmes sournoises pour mettre votre cerveau à l'épreuve.

Beaucoup d'effractions, de scènes effrayantes et de clins d'œil à des franchises d'horreur iconiques. Retournez dans les années 80 et résolvez le mystère de ce qui s'est réellement passé lors des événements qui se sont déroulés avant le massacre de Camp Sunshine des années plus tard.

Source : Kickstarter