Sunny Side - Bâtissez votre ferme de rêve dans la campagne japonaise sur Nintendo Switch

Décidément c'est pas cette année que la mode des farming simulator va se calmer. Nouvel arrivant dans le milieu, Sunny Side vous propose de mélanger vie agricole et simulation de combat. Fraichement arrivé dans la campagne japonaise, votre objectif sera donc de travailler sur votre terrain récemment acheté, et en faire une ferme digne de ce nom. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre de RainyGames sera disponible dans le courant de l'année 2022 .

À propos de Sunny Side

Sunny Side est un jeu d'agriculture et de simulation de vie, avec des éléments de combat et d'exploration parsemés. Vous venez d'acheter votre premier lopin de terre dans une vieille ville postale au cœur de la campagne japonaise. Maintenant, c'est à vous de créer une ferme dont vous serez fier. Construisez votre nouvelle vie et modernisez votre expérience d'agriculteur grâce aux nouvelles technologies, faites pousser des cultures, prenez soin du bétail et utilisez la technologie pour vous occuper de votre ferme. Construisez la vie que vous voulez, depuis votre avatar, votre ferme et votre écran de téléphone, jusqu'à vos bâtiments, vos aménagements et vos décorations. Faites partie de la communauté et créez de nouveaux liens, rejoignez des groupes, participez à des événements, et peut-être même trouvez-vous quelqu'un de spécial avec qui partager vos journées.

Caractéristiques principales