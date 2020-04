Sunless Sea : Zubmariner Edition s'offre une vidée horrifique sur Nintendo Switch

Développé par Failbetter Games et sorti initialement en 2015 sur PC et Mac, Sunless Sea : Zubmariner Edition s'apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch. A la tête d'un équipage de marins dans un univers steampunk inspiré de lovecraft, votre tâche sera de naviguer dans une mer souterraine tout en gérant au mieux vos ressources, et affronter les monstres marins ainsi que la mutinerie de votre équipage pour rester en vie.

Sunless Sea : Zubmariner Edition sera disponible à partir du 23 avril sur Nintendo Switch, et sera proposé au tarif de 19,99€. Pour avoir un meilleur aperçu, nous vous laissons un trailer ci-dessous.