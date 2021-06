Sun Wukong VS Robot annoncé sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'un metroidvania à petit prix pour ce mois de juin, Ratalaika Games, Bitca et Indienova ont pensé à vous avec la sortie de Sun Wukong VS Robot sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Proposé au tarif de 4,99€, nous vous laissons découvrir sa bande-annonce ci-dessous.

Préparez-vous à courir, sauter, combattre et explorer ! Sun Wukong VS Robot est un jeu mini Metroidvania retro pixel inspiré des classiques « old-school ». Sun Wukong s'est réveillé. Notre héros apparaît au centre d'un labyrinthe mécanique et tient une arme de légende. Mais, il est prisonnier d'un mécanisme cérébral placé sur sa tête. Pour retrouver sa liberté, Wukong doit vaincre les quatre robots. Caractéristiques: Jeu de plates-formes classique.

Déblocage de capacités à l'aide de points d'expérience.

3 compétences pouvant être améliorées.

Labyrinthe à défilement latéral avec de nombreuses pièces.

Source : Nintendo