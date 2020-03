Summer in Mara précise sa date de sortie

Déjà dévoilé en décembre 2019, le titre de Chibig Summer in Mara a profité de l'Indie World du mois de mars 2020 pour se dévoiler un peu plus à nous. Proposant un mix d'aventure, d'exploration, mais aussi de farming à la Harvest Moon, Summer in Mara nous propose de suivre les aventures de Koa dans un monde évolutif. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser faire croire, Summer in Mara s'offrira une sortie sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité temporaire dans le courant du printemps 2020 .

En attendant de pouvoir poser nos mains sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous la dernière vidéo de présentation du titre.