Suivez l'Indie Live Expo 2020 en direct

C'est le premier événement à ouvrir les hostilités en ce mois de juin, l'Indie Live Expo 2020 est actuellement en direct sur les réseaux sociaux afin de dévoiler les nouveautés à venir de la scène indépendante. Nous vous laissons les liens du live ci-dessous, ainsi que le planning annoncé par les organisateurs.

Partout dans le monde, les gens sont actuellement coupés les uns des autres en raison de la pandémie de COVID-19. Les salons et événements de l'industrie du jeu ont été annulés et nous avons été privés de précieuses occasions de nous réunir et de communiquer directement entre nous.

Cependant, nous pensons qu'il est plus que jamais temps de promouvoir l'amitié, la camaraderie et l'enthousiasme par le biais des jeux vidéo.