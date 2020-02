Suites aux poursuites de Nintendo, le développeur mobile Colopl modifie entièrement les contrôles de White Cat Project

Vous vous en souvenez peut-être (sinon voir là), mais il y a deux ans , Nintendo a porté plainte contre le développeur de jeux mobile Colopl Co., Ltd pour violation de droits de cinq brevets (dont un consistant à reproduire un joystick sur l'écran tactile que Nintendo utilisait à l’époque de la DS avec la dragonne de la console) La procédure visait en outre plus spécifiquement Shiro Neko Project / White Cat Project, un Rpg mobile "gratuit" phénomène au Japon "qui se joue avec un doigt"...

A l'époque, Nintendo réclamait, au titre du préjudice, la somme de 4 ,4 milliards de yens soit plus ou moins 3,5 millions d'euros . sachant que depuis, Nintendo a ajouté aux charges, la violation de droits d'un sixième brevet... Si pour le moment, le verdict n'a pas encore été rendu public, on apprend que Colopl s'apprête à totalement modifier les contrôles du jeu White Cat Project via une mise à jour prévue aujourd'hui. Ainsi, le titre ne devrait plus enfreindre les brevets de Nintendo... Ce qui tombe quasiment pile au moment ou le titre se prépare à être adapté en série animée et alors qu'une suite est prévue dès cette année sur... Nintendo Switch.