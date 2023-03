La Saga Suikoden - Third éditions vous invite à la chasse aux 108 étoiles dans son nouvel ouvrage

Avec la sortie en 2023 sur Nintendo Switch de Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, il est venu le temps pour les amateurs de JRPG de se remettre à jour concernant cette licence à la fois mythique et trop souvent méconnue du public Occidental. Third éditions nous propose ainsi un nouvel ouvrage dans leur collection, dénommé La Saga Suikoden. Écrit par Jonathan Remoiville à qui l'on doit déjà La Légende Final Fantasy IV & V, La Saga Suikoden nous propose de nous replonger dans l'univers de la série de Konami.

La Saga Suikoden - Edition First Print

Développée durant l’âge d’or de Konami, Suikoden est une licence à part dans le monde du J-RPG. Pour l’imaginer, son créateur Yoshitaka Murayama s’est inspiré d’une légende chinoise célèbre, Au bord de l’eau, qui raconte la rébellion de 108 individus aux compétences diverses contre un empire corrompu. De la même manière, Suikoden permet aux joueurs d’unir 108 personnages, les étoiles du Destin, contre la menace d’un ennemi commun.

Cet ouvrage rend hommage à cette série culte. Il revient sur les coulisses de sa création, sur son univers et ses personnages, puis en décrypte ses plus grandes spécificités. L’auteur, Jonathan Remoiville, étudie notamment les choix de game design de la saga, sa direction artistique, son héritage, ou encore ses thématiques, qu’il s’agisse des conséquences tragiques de la guerre, du refus du manichéisme ou de la malléabilité du destin. Ce livre contient tout ce qu’il faut savoir pour admirer au mieux cette étoile au firmament du J-RPG.

La Saga Suikoden - Edition Classique

