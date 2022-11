Suhoshin - Le Visual Novel de No More 500 débarque sur Nintendo Switch avec une traduction en français

Apprécier l'univers des Visual Novel en France est compliqué étant donné que beaucoup de studio font l'impasse sur la traduction dans la langue de Molière. Développé par le studio français No More 500, Suhoshin ne compte pas tomber dans ce piège. Après une sortie remarquée sur Steam, ce mélange Visual Novel / Thriller sortira finalement sur Nintendo Switch et consoles PlayStation le 12 janvier 2023 , avec une traduction française des textes. Si vous n'avez pas eu l'occasion de connaitre le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ainsi qu'un descriptif de l'histoire ci-dessous.

Suhoshin est un thriller qui se déroule dans le paisible village de Yangdong au cours de l’ère Joseon. On y incarne Yuri, jeune homme de retour dans sa province natale après plusieurs années de formation à Hanyang. Mais les apparences sont trompeuses et de tragiques événements vont plonger Yuri au cœur d’une sombre enquête.



Yuri est entouré de nombreux personnages dont son amie d’enfance Soo Ah. Il devra laver ses proches de tout soupçon et il revient au joueur de leur accorder sa confiance. À moins que… Tous les personnages de Suhoshin sont illustrés par le célèbre Kageyoshi, notamment derrière le chara-design de Raging Loop.



Le titre se caractérise aussi par ses multiples fins en fonction des choix du joueur. Un organigramme permet de naviguer entre les différentes scènes jusqu’à lever le voile sur le mystère de Yangdong. Un index permet enfin de mieux comprendre les termes utilisés intra-jeu et de s’immerger complètement dans l’ambiance typiquement coréenne de Suhoshin.

Source : Nintendo