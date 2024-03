Sugardew Island - Le développeur rokaplay dévoile son dernier titre sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant rokaplay vient de dévoiler son dernier projet en date Sugardew Island. Se présentant comme un titre mêlant simulation de vie agricole et gérant de magasin, le titre est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. Attendu pour août 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.

Après une surprenante tempête et un naufrage, les joueurs se réveillent sur l'île de Sugardew, qui était autrefois un lieu d'harmonie entre les humains, les animaux et le peuple mystique de la forêt. Cependant, la cupidité a conduit à la tentative de destruction de l'arbre sacré de l'harmonie, plongeant l'île dans le chaos. Les joueurs doivent maintenant rétablir l'harmonie en gérant leur propre magasin agricole, en gérant la ferme, en établissant des relations avec les animaux et en s'engageant auprès du peuple de la forêt.