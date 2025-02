Sugardew Island - Le Harvest Moon-Like sortira début mars sur Nintendo Switch

Que serait une nouvelle année sans simulation de vie agricole ? Alors que du côté de Marvelous les fans attendent impatiemment Rune of Factory: Guardians of Azuma, du côté de la scène indépendante nous avons rokaplay qui nous proposera très prochainement Sugardew Island - Your Cozy Farm Shop. Le titre est désormais attendu pour le 7 mars 2025 sur Nintendo Switch. Et pour les personnes allergiques au dématérialisé, une version physique sera également proposée à partir du 14 mars 2025 toujours sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Prenez soin de vos animaux et de votre ferme, vendez vos produits aux adorables esprits de la forêt, améliorez votre ferme et accomplissez de petites commandes pour l’Arbre d’Harmonie afin de redonner vie à la petite île. Si vous le souhaitez, vous pouvez sortir avec des habitants sympathiques, chacun ayant sa propre personnalité et son histoire unique ! Nous avons conçu le jeu pour qu'il soit accessible, afin que même les parents puissent laisser leurs enfants explorer l'île sans soucis. Pas de pression, pas de stress – juste un environnement paisible avec des animaux adorables, la vie de ferme et une belle île à découvrir. Gérez votre propre boutique de ferme accueillante et vendez vos produits

Prenez soin des animaux et créez des liens avec eux

Cultivez des récoltes et rassemblez des ressources

Accomplissez les quêtes de l'Arbre d'Harmonie pour restaurer l'île

Faites-vous des amis ou sortez avec des habitants sympathiques, chacun ayant une personnalité unique

Gameplay relaxant, sans pression ni limite de temps

Aussi conçu pour des sessions courtes et agréables

Source : Nintendo