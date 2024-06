Suda51 développera pour la prochaine console de Nintendo

Suda51, le déjanté créateur de No More Heroes et directeur du studio Grasshopper Manufacture s'est longuement entretenu avec le média VGC dans une interview. Il a répondu à quelques questions et a notamment évoqué la prochaine console de Nintendo. Estimant la Nintendo Switch être une réussite totale, Suda51 se dit très curieux de la suite et de la prochaine console de Nintendo, tout en mentionnant qu'il ne sait rien à son sujet. Il a cependant indiqué que Grasshopper Manufacture et lui répondront présents à l'appel de la prochaine console de Nintendo en développant leurs futurs jeux pour elle. Voici l'extrait complet de cet entretien :

Comme tout le monde, je n'ai aucune idée de ce qui nous attend. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer, à la fois en tant que joueur et en tant que développeur. La Switch est une plateforme vraiment réussie et géniale dans l'ensemble, donc j'aurais du mal à essayer de trouver des parties qui ne sont pas " assez bonnes ", et elle a fait de grandes choses pour les jeux indépendants en particulier. Je pense que la Switch est géniale non seulement pour les joueurs de tous types, mais aussi pour les développeurs de tous types, en particulier les développeurs indépendants. Même aujourd'hui, je pense toujours que c'est une plateforme extraordinaire. Je n'ai rien de particulier qui me vienne à l'esprit en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités que j'aimerais voir dans l'itération next-gen de celle-ci, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo en fera. Ils ont toujours fait des choses révolutionnaires pour les logiciels et l'industrie du jeu vidéo en général. Je suis très enthousiaste à l'idée de la prochaine console, d'autant plus que nous allons certainement cuisiner pour elle.

Source : Videogameschronicle