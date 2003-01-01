Subnautica et Subnautica: Below Zero s'offrent une Nintendo Switch 2 Edition

Vous reprendriez bien une petite dose de thalassophobie en février ? Unknown Worlds vient d'annoncer que ses célèbres jeux de survie et de crafting en monde ouvert, Subnautica et Subnautica: Below Zero auront le droit à leur Nintendo Switch 2 Edition le 17 février prochain. Au menu, des améliorations visuelles et des performances optimisées pour tirer pleinement parti de cette nouvelle console. Et si vous avez déjà fait l'acquisition des jeux sur Nintendo Switch première du nom, un patch de mise à jour sera proposé gratuitement.

Les deux titres ont bénéficié d'améliorations graphiques sur la Nintendo Switch 2. En mode dock, les joueurs peuvent explorer les profondeurs de la planète 4546B en résolution 1440p, tandis que le jeu tourne en 1080p en mode portable. Dans les deux modes, les jeux offrent une fréquence d'images fluide de 60 images par seconde, garantissant des commandes plus réactives, une meilleure immersion et une expérience sous-marine plus réaliste. Les versions Nintendo Switch 2 proposent également des commandes optimisées pour Joy-Con 2, permettant des mouvements plus précis, une exploration plus intuitive et des interactions précises et détaillées avec les vastes environnements océaniques de Subnautica.

Unknown Worlds a également confirmé une mise à jour gratuite pour les joueurs déjà en possession des jeux. Les détenteurs de Subnautica ou Subnautica: Below Zero sur la Nintendo Switch originale peuvent télécharger gratuitement le pack de mise à jour Nintendo Switch 2 via le Nintendo eShop.