Découvrez nos débuts sur SturmFront The Mutant War: Übel Edition

SturmFront - The Mutant War: Übel Edition est disponible depuis déjà quelques jours sur Nintendo Switch et il est temps pour nous de vous dévoiler nos (catastrophiques) débuts sur celui-ci. L'occasion d'en voir plus sur ce vibrant hommage aux jeux arcade à la bande-son infernale.

Nous sommes en 1984, c’est la fin du mon tel que nous le connaissons. Une pandémie irrépressible créée par l’homme a dévoré toute vie connue sur la planète et a régurgité une nouvelle espèce de créatures : des mutants. Nul n’a pu contrôler les maux d’origine extraterrestre qui se sont échappés de cette boîte de Pandore. L’extinction nous menace ! Le Docteur Hartmuth Griesgram, un scientifique excentrique au cœur brisé, est responsable de la création d’humains synthétiques. Il réactive son usine maudite une dernière fois pour donner vie à sa création ultime, son dernier espoir : l’unité de combat prototype SturmFront, un cyborg parfait conçu pour la guerre. Incarnez Siegfried von Hammerstein, une unité de combat semi-organique extraordinaire dont la seule raison d’être est l’annihilation. - Éliminez les mutants à l’aide de votre lance-flammes ! - Trouvez toutes les âmes dissimulées pour révéler la vérité sur la guerre contre les mutants et ses origines ! - Affrontez des ennemis redoutables et ne leur montrez aucune pitié ! - Un jeu d’arcade classique aux accents de manic shooter !