Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse - La version physique enfin disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis mars 2021 sur l'eShop, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse vient enfin de s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch. Proposé au prix conseillé de 29,99€, vous n'avez plus aucune excuse pour prouver au monde entier que vous êtes le candidat parfait pour devenir le chef incontesté des zombies.

Devenez le boss des zombies. Donnez des fessées et prenez tous les cerveaux. Nous sommes en 1959, à Punchbowl en Pennsylvanie, une ville moderne modèle où il fait bon vivre. Montrez aux vivants que la loi et l'ordre ne font pas le poids face à un mort-vivant prêt à tout. Maggie, ton petit-ami est de retour et Punchbowl va en prendre pour son matricule ! Mangez des cerveaux : croquez les vivants pour restaurer votre arsenal morbide de crachats de zombie, grenades de boyaux et de superbes flatulences maudites

Hantez la population de Punchbowl : attachez votre main coupée à la tête du chanteur d'un quartet et descendez tout le monde au pistolet laser

Formez votre horde de zombies : changez vos ennemis en alliés morts-vivants et menez une attaque de zombies contre les vivants

Mettez la civilisation à genou, et montrez à la ville de Punchbowl en Pennsylvanie qu'on n'échappe pas à son passé

Stubbs à deux : invitez un ami à incarner Grubbs et collaborez en coop sur votre canapé (ami non fourni).