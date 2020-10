Strife : Veteran Edition - Le FPS/RPG de 1996 revient sur Nintendo Switch

Développé sur le Doom engine d'id Software en 1996 et proposant un mélange FPS et RPG, Strife revient ce jour sur l'eShop de la Nintendo Switch dans une version baptisée Strife : Veteran Edition. Proposé au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation accompagné d'un bref descriptif.

Dans Strife, une comète a frappé la Terre, causant destruction et chaos, et lachant un horrible virus mutagène. Un groupe sinistre, formé de mutants survivants, a tenté de prendre le contrôle du monde. Votre travail, en tant que mercenaire travaillant pour le groupe bienveillant The Front, n'est pas près de laisser cela se produire. Prenez vos armes et partez, car vous devrez trouver les cinq pièces du Sigil, un objet mystérieux qui pourrait faire tomber l'Ordre, ou détruire ce qui reste de l'humanité - ce qui se passera dépend de vous !