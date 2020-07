Street Power Soccer - Un nouveau trailer axé sur le gameplay

Le 25 août se rapprochant à grands pas, SFL Interactive et Gamajun Games accèlèrent le mouvement en dévoilant un nouveau trailer de Street Power Soccer (ou Street Power Football dans sa version européenne). Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

Le nouveau trailer de Street Power Football permet :

De découvrir le mouvement du saut aérien (prenez de la hauteur et enchaînez avec un super coup de pied de volée),

D'appréhender la passe ultra rapide (faîtes une passe qui combine maîtrise, agilité et célérité à votre coéquipier),

Ou encore, d'apprécier le bouclier (faîtes le mur et empêchez vos adversaires de vous prendre le ballon pendant une courte période de temps).

Street Power Football met en scène les meilleurs ambassadeurs mondiaux du football freestyle, de panna, ainsi que du street football. Les athlètes les plus talentueux de cette discipline rejoignent la prestigieuse liste annoncée précédemment : Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo, Boyka Ortiz, ou encore Anas Boukami, Ahmed Rakaba, Kristoffer Liicht et Easyman.