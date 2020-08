Street Power Football - Jouez au foot en mode freestyle sur Nintendo Switch

Après avoir teasé son contenu des semaines durant, Street Power Football est enfin disponible ce jour sur Nintendo Switch. Pour fêter la bonne nouvelle, SFL Interactive et Maximum Games nous offrent un ultime trailer de lancement, couplé à un descriptif détaillé du jeu à retrouver ci-dessous.

Prenez le contrôle des rues et libérez votre style dans Street Power Football. Vous avez juste besoin d’un ballon ! Maîtrisez d’incroyables figures, apprenez des techniques et devenez une légende du football freestyle en jouant dans le monde entier aux six modes de jeu originaux.

Street Power Football met en scène les meilleurs ambassadeurs mondiaux du football freestyle, de panna, ainsi que du street football, parmi lesquels Sean Garnier, Melody Donchet, JaviFreestyle, Andrew Henderson, Liv Cooke, Raquel Benetti, et bien d’autres encore – chacun d’eux possédant ses propres style et spécialité.

Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique.

A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, des terrains de jeux du monde entier et bien plus encore !

Les caractéristiques principales du gameplay de Street Power Football :